Zum einen beteilige sich LG Chem mit knapp 5,7 Prozent an Piedmont. Zum anderen würden sich die Koreaner zu einer Abnahme von 200.000 Tonnen Lithium-Aluminium-Silikat aus einem nordamerikanischen Lithiumprojekt verpflichten. Der Vertrag habe eine Laufzeit von vier Jahren, Piedmont verpflichte sich jährlich 50.000 Tonnen des knappen Rohstoffs zu liefern.



Piedmont Lithium sei Mitglied im "Der Aktionär" Best of Lithium-Index. Dieser enthalte insgesamt neun Unternehmen, die von dem Nachfrage-Boom des Edelmetalls profitieren sollten.



Laut Statista werde sich die Nachfrage nach Batterien knapp vervierfachen. Davon sollten die Indexmitglieder des Best of Lithium-Index profitieren. Mit dem Index-Zertifikat (ISIN DE000DA0AAS6/ WKN DAOAAS) können Anleger nahezu 1 zu 1 an der Entwicklung des Index teilhaben, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär".



