Tradegate-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

5,86 EUR +2,45% (19.09.2022, 10:18)



Xetra-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

5,72 EUR -1,38% (19.09.2022, 10:21)



ISIN Bastei Lübbe-Aktie:

DE000A1X3YY0



WKN Bastei Lübbe-Aktie:

A1X3YY



Ticker-Symbol Bastei Lübbe-Aktie:

BST



Kurzprofil Bastei Lübbe AG:



Die Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit ihren insgesamt fünfzehn Verlagsmarken hat die Unternehmensgruppe derzeit mehrere Tausend Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle.



Mit einem Jahresumsatz von rund 95 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2021/2022) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. (19.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bastei Lübbe-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) unter die Lupe.Mit einem Umsatzrückgang von 1,1% auf 19,0 Mio. Euro und einem Konzernergebnis von 0,1 Mio. Euro (Q1 2021/22: 1,4 Mio. Euro) liege Bastei Lübbe mit den Q1-Zahlen auf Kurs, die verhaltenen Ziele 2022/23 (per 31.3.) zu erreichen. Potenzial liege derzeit in der Bewertung.Denn das Branchenumfeld im Buchhandel habe sich seit Beginn des Kriegs in der Ukraine weiter verschärft. Zur Kaufzurückhaltung würden höhere Preise für Energie und Material kommen. Beschaffungsengpässe würden zu steigenden Preisen bei Papier führen. Daher sei das Management für 2022/23 spürbar zurückhaltend und erwarte bei einem Umsatz von 90 bis 95 Mio. Euro ein EBIT zwischen 9,5 und 10,5 Mio. Euro. Die Ertragsschätzung beinhalte zudem erneut eine Ausschüttung der Räder GmbH über 1,0 Mio. Euro (2021/22: 1,2 Mio. Euro). Die Experten hätten dementsprechend ihre Schätzungen ab 2022/23 überarbeitet. Der Ertragsrückgang um 25% auf 7,8 Mio. Euro 2022/23 relativiere sich jedoch vor dem Hintergrund der Sondereffekte 2021/22 über rd. 2,6 Mio. Euro.Nach dem von Sondereffekten geprägten letzten Jahr würden die Experten wegen der Geopolitik vorsichtiger schätzen und erst ab 2023/24 wieder Wachstum erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bastei Lübbe-Aktie: