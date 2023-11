Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, empfehlen die Basler-Aktie weiterhin vorsichtig zu kaufen. (Analyse vom 09.11.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Basler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

9,23 EUR +3,13% (09.11.2023, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

9,30 EUR +4,97% (09.11.2023, 13:54)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (09.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Es bleibe dabei, die Aussichten würden nach Ansicht der Aktienexperten erst zur Jahresmitte FY 24 wieder Wachstum erwarten lassen, was inzwischen in der Bewertung - so die Experten - großzügig eingepreist sei. Die Researcher würden daher weiterhin raten, vorsichtig zu kaufen.Die Fachanalysten würden auf die weiterhin niedrige Bewertung verweisen und gleichzeitig die noch unsicheren Aussichten zu bedenken geben. Den Risikoaufschlag würden die Researcher aus Frankfurt/M. ein weiteres Mal anheben, auch würden sie vorsichtiger schätzen. Die Bewertung der Peers falle unterdessen kaum noch.Die reduzierte Guidance FY 23 sei jetzt - wenig überraschend - am unteren Rand der Prognosespanne konkretisiert worden. Denn Q3/23 habe operativ enttäuscht, der Orderbestand sei auf das alte "Normal"- EUR 40,5 Mio. - abgearbeitet worden, neue Orders in Q3/23 seien mit EUR 34,3 Mio. (-44,5% YoY) schwach ausgefallen.Darüber hinaus sei in Q3/23 der Löwenanteil des Sanierungsaufwands zu stemmen gewesen.Die Kostenanpassungen seien weit fortgeschritten und sollten ab Q4/23 spürbar wirken. Die Sanierung habe die Profitabilitätsschwelle auf ein Umsatzniveau von ca. EUR 190-200 Mio. p.a. gedrückt.Die Orderlücke im H2/23 werde nicht gefüllt werden können. Die Kunden würden seit Monaten ihre Bestelltätigkeit normalisieren (9M/23-Orderentwicklung: -39% auf EUR 128,3 Mio.). Die 9M/23-Book-to-Bill-Ratio sinke seit Q1/22 fast kontinuierlich und verharre jüngst auf sehr niedrigem Niveau. Kunden würden die hohen Lagerbestände wohl auch noch in den kommenden Monaten abbauen, würden die Aktienexperten in der jüngsten Analyse von EQUI.TS GmbH zusammen ergänzen.