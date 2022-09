Börsenplätze Basler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

24,25 EUR +3,19% (02.09.2022, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

23,95 EUR +1,05% (02.09.2022, 14:34)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (02.09.2022/ac/a/nw)



´Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Basler wachse - sowohl originär als auch durch Zukäufe - schneller als der Markt und setze weiter auf kräftige Expansion. Kapazitätserweiterungen und Zukäufe hätten das Bild im H1/22 geprägt, so die jüngste Analyse von EQUI.TS GmbH. Marktanteile seien vor Profitabilität gegangen. Konsequenz: anhaltende Personalaufstockung, steigende Kosten für Logistik, Vorprodukte und Ausbau der Pufferlager.Wie angekündigt, habe die Orderentwicklung jüngst (H1/22: -3% auf 147,9 Mio. Euro) mit der Folge gedreht, dass die H1/22-Book-to-Bill-Ratio auf 113,11% (Vj.: 132,5%) gesunken sei.Die Umsatzausweitung habe sich normalisiert (H1/22: +14 % auf 130,8 Mio. Euro). Gerne hätte man mehr verkauft, doch der Teilemangel habe das verhindert. Der Q2/22-Umsatz sei noch um 6,2% auf 64,2 Mio. Euro gewachsen. Die OPEX (insbesondere der Personalaufwuchs) hätten ihren Wachstumstrend beibehalten, die Brutto-Marge habe sich verschlechtert. Die EBIT-Marge sei, so die Analysten, um -927 BP auf 8,9% gesunken. Q2/22-EPS: 0,47 Euro (Q2/21: 0,79 Euro) nach 0,68 Euro in Q1/22. Damit läge das H1/22-Ergebnis am oberen Rand des Prognosekorridors und der Ordervorrat unverändert sehr hoch. Im Vergleich zum H1/22 könnten die Erlöse im zweiten Semester also nach Analystenmeinung wachsen, doch reiche die Visibilität momentan noch nicht in das wichtige Schlussquartal.Die Guidance FY 22 sei bestätigt - und nicht angehoben - worden. Diese vorsichtige Vorgehensweise sei der Lage, die sich jüngst eher verschärft habe, geschuldet. Die Analysten würden die Rezessionsängste und die Geopolitik aufzählen und auf die lokalen Lockdowns in China und den dort anstehenden XX. Volkskongress am 18.10.2022 hinweisen. Sie würden ergänzen, dass die Aussichten für FY23 aus heutiger Sicht noch unklar seien.Unser neues Anlageurteil laute deshalb "vorsichtig kaufen", Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link