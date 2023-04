Börsenplätze Basler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

22,15 EUR -0,67% (11.04.2023, 16:56)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

22,20 EUR -1,99% (11.04.2023, 16:38)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (11.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) weiterhin vorsichtig zu kaufen.Die Visibilität sei aktuell eingeschränkt, würden die Aktienexperten in der jüngsten Analyse von EQUI.TS GmbH schreiben. Das Management habe sich - wie Übrigens auch die Researcher - auf einen Umsatzrückgang (um mehr als 14%) eingestellt und steuere frühzeitig gegen. Das Management wolle so die eigene Handlungsfähigkeit bewahren. Der hohe Arbeitsvorrat (-27,3% auf 102,5 Mio. Euro) dürfte hier als willkommener Puffer wirken, würden die Experten anmerken. Außerhalb der EU bestünden Konjunktur- und Geopolitik-Risiken. Entscheidend für Basler seien die Aussichten in Asien (insbesondere VR China). Erste Erholungszeichen würden dort registriert, würden die Aktienexperten weiter schreiben.Trotz erheblicher Engpässe bei Halbleiterkomponenten insbesondere im H1/22 sei in FY22 ein neuer Rekordjahresumsatz (272,2 Mio. Euro, +27% YoY) erzielt worden. Die Marktnachfrage habe sich im Jahresverlauf vor allem in Asien und Amerika abgekühlt - die Auftragseingänge hätten sich gegenüber dem extrem starken Vorjahr um -23% auf 248,4 Mio. Euro normalisiert. Die am 26.10.2022 angehobene 2022er Guidance sei so erfüllt worden.Die Aussichten für FY 23 seien aktuell also noch unsicher, wären gleichwohl nach Einschätzung der Researcher aus Frankfurt/M. eingepreist. Sie würden den Risikoaufschlag anheben und vorsichtiger schätzen. Die Experten würden auf die weiterhin niedrige Bewertung verweisen und gleichzeitig die noch unsicheren Aussichten zu bedenken geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link