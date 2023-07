Börsenplätze Basler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

16,38 EUR +0,86% (07.07.2023, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

16,32 EUR -0,85% (07.07.2023, 14:50)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (07.07.2023/ac/a/nw)





Ahrensburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd geht Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Basler AG ein:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 06.07.2023 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,50% der Basler-Aktien eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Basler-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,50% der Basler-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.