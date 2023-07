Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (28.07.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) weiterhin vorsichtig zu kaufen.Die Aussichten würden nach Ansicht der Aktienexperten erst zur Jahresmitte FY 24 wieder Wachstum erwarten lassen, was inzwischen in der Bewertung eingepreist sei. Die Researcher würden daher raten weiterhin vorsichtig zu kaufen. Die Experten würden auf die weiterhin niedrige Bewertung verweisen und gleichzeitig die noch unsicheren Aussichten zu bedenken geben. Den Risikoaufschlag würden die Researcher aus Frankfurt/M. anheben, auch vorsichtiger schätzen. Die Bewertung der Peer sinke unterdessen kräftig.Die Orderlücke in H2/23 werde nicht gefüllt werden können. Die eingeschränkte Visibilität habe sich jüngst verschlechtert, in wichtigen Verticals und Ländermärkten breche die Orderentwicklung ab (Q2/23-Orders: (EUR39,9 Mio. -37,4% YoY). Kunden würden die hohen Lagerbestände wohl auch noch in den kommenden Monaten abbauen, fassen die Aktienexperten in der jüngsten Analyse von EQUI.TS GmbH zusammen.Die reduzierte Guidance FY 23 werde wohl auch zur Revision des Mittelfristziels führen, so die Analysten.In Q1/23 sei ein Sparprogramm (restriktives Investitionsverhalten, Sachkosten-Management, temporäre Reduktion der Arbeitszeit, weiterer Personalaufbau bis auf Weiteres gestoppt, variable Vergütungen des Vorstands und des Executive Managements ausgesetzt) beschlossen und in Q2/23 umgesetzt worden. So sei es gelungen das H1/23-EBT mit EUR 0,2 Mio. (Marge: 0,2%; Vj: 11,3%) im Positiven zu halten. Auch der Kapitalabfluss (freier Cashflow) habe reduziert werden können (EUR -9,6 Mio.; Vj.: EUR -34,4 Mio.), obgleich der Umsatz in H1/23 mit -11% YoY auf EUR 116,1 Mio. gesunken sei.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Experten der EQUI.TS GmbH, bestätigen ihr Anlageurteil "kaufen" für die Basler-Aktie. (Analyse vom 28.07.2023)