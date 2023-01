Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold, dem weltweit zweitgrößten Goldproduzenten, habe sich in den vergangenen Wochen erholt und den Seitwärtstrend beendet. Der Hauptgrund: Der steigende Goldpreis . Doch Barrick Gold wolle auch organisch wachsen. Ein riesiges Projekt solle 2028 die Produktion aufnehmen.Mark Bristow, CEO von Barrick, habe die pakistanische Bundesregierung und die Provinzregierung von Belutschistan darüber informiert, dass das Unternehmen nach dem Abschluss der rechtlichen Verfahren und der endgültigen Transaktionsvereinbarungen im vergangenen Monat plane, die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für Reko Diq bis Ende 2024 abzuschließen, wobei die erste Produktion der riesigen Kupfer-Gold-Mine in der Provinz Belutschistan für 2028 geplant sei.Reko Diq werde von Barrick betrieben werden. Barrick besitze 50 Prozent an dem Projekt. Belutschistan besitze weitere 25 Prozent und drei pakistanische Staatsunternehmen würden sich die restlichen 25 Prozent teilen. Im Rahmen einer dreitägigen Projektbesprechung, die in Quetta begonnen habe, habe Bristow in Begleitung hochrangiger Barrick-Führungskräfte mit dem Ministerpräsidenten von Belutschistan, Abdul Quddus Bizenjo, und anderen führenden Persönlichkeiten der Provinz zusammengetroffen, um sie über die umfangreichen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten zu informieren, die die Mine mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von mindestens 40 Jahren mit sich bringen würde.Im Anschluss an das Treffen hätten Bristow und der Ministerpräsident eine Vereinbarung unterzeichnet, in der der Zeitplan für die Auszahlung der zugesagten Mittel an die Provinz, einschließlich der Lizenzgebühren und der Mittel für die soziale Entwicklung, festgelegt sei, um sicherzustellen, dass die Menschen in Belutschistan bereits vor der Inbetriebnahme der Mine von dem Projekt profitieren würden. Die Vereinbarung sehe eine erste Zahlung von drei Millionen Dollar in diesem Monat vor.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmit-telbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie-rauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitie-ren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link