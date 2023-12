Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,425 EUR -1,15% (11.12.2023, 11:44)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,83 CAD -2,52% (08.12.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,79 USD -2,50% (08.12.2023, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unverändert zu kaufen.Barrick Gold habe am Sonntag bekannt gegeben, dass die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea (PNG) noch in diesem Monat den Betrieb wieder aufnehmen werde. Zudem solle voraussichtlich im ersten Quartal 2024 wieder Gold von dem Projekt gegossen werden, worüber sich Barrick-Präsident und CEO Mark Bristow besonders gefreut habe.Er habe gesagt, dass die Wiedereröffnung der Mine einen weiteren Erfolg für das Partnermodell des Unternehmens mit dem Gastland darstelle. Dieses sei auch in Tansania sehr erfolgreich gewesen und solle deshalb für das neue Kupfer-/Goldprojekt, Reko Diq, in Pakistan übernommen werden."Es war eine lange Reise, aber dabei haben wir die Zustimmung aller Beteiligten erhalten, und wir freuen uns darauf, die Mine wieder in die Weltklasse-Produktion zu führen. Sie hat zweifellos das Potenzial, sich unserem Portfolio der Tier-One-Goldminen anzuschließen, dem größten seiner Art in der Branche", so Bristow.51 Prozent des Projekts würden von PNG-Stakeholdern gehalten, einschließlich lokaler Landbesitzer und der Provinzregierung Enga. Während Barrick Niugini Limited (BNL), einem Joint Venture zwischen Barrick und Zijin aus China, die übrigen 49 Prozent gehören würden. BNL werde die Mine betreiben. Die PNG-Anteilseigner würden 53 Prozent des Gesamtgewinns von Porgera erhalten. Bei einem angenommenen Goldpreis von 1.800 Dollar pro Unze werde erwartet, dass das Projekt über die voraussichtliche Lebenszeit von 20 Jahren mehr als 7 Milliarden Dollar Gewinn erwirtschafte. WKN 860325 ) um Platz zwei der größten Goldproduzenten der Welt."Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf und sieht die Aktie als Basisinvestment im Goldsektor, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zu Barrick Gold. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: