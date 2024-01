Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die meisten Investoren würden aktuell die Nase rümpfen, wenn sie Mali hören würden. Die Regierung wolle dort ein neues Minengesetz verabschieden, dass vermutlich höhere Abgaben nach sich ziehen werde. Doch Barrick Gold sehe dort offensichtlich kein Problem. Der kanadisch Konzern betone, dass man weiterhin zu Mali als Standort stehe.Barrick Gold und das Vorgängerunternehmen Randgold Resources seien seit 27 Jahren ein wertvoller Partner für Mali und würden trotz vieler Herausforderungen weiterhin unermüdlich mit der Übergangsregierung von Mali und den lokalen Akteuren zusammenarbeiten, um einen neuen Kurs für die Bergbauindustrie des Landes zu entwerfen und das Land als Investitionsstandort zu fördern, so Präsident und Chief Executive Mark Bristow.In einer Rede vor den Medien habe Bristow gesagt, dass die Minen des Unternehmens in dieser Zeit fast 10 Milliarden Dollar in Form von Steuern, Lizenzgebühren, Gehältern und Zahlungen an lokale Zulieferer zur malischen Wirtschaft beigetragen hätten. In den letzten zehn Jahren hätten die Minen zwischen 5 und 10% des malischen BIP erwirtschaftet und während der Lebensdauer von Loulo-Gounkoto habe der Staat mehr als 70% des wirtschaftlichen Nutzens erhalten. Barrick Gold habe auch ein erstklassiges lokales Fachwissen entwickelt, was durch die Tatsache belegt werde, dass sein Vorzeigekomplex Loulo-Gounkoto von einem rein malischen Team geleitet werde.Loulo-Gounkoto sei ein Tier-1-Bergbaukomplex, der zu den größten Goldproduzenten der Welt gehöre und mit seiner konstant guten Leistung einen wichtigen Beitrag zum Ergebnis von Barrick Gold leiste. Auch in diesem Jahr hätten erfolgreiche Brownfield-Bohrungen die durch den Bergbau erschöpften Reserven mehr als ersetzt, während die fortlaufende Exploration neue hochrangige Ziele identifiziert habe, die das Potenzial hätten, die nächste Generation von Weltklasse-Entdeckungen im Loulo-Distrikt zu liefern.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente o-der hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link