Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,28 EUR -0,42% (12.10.2023, 15:10)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,69 CAD +1,97% (11.10.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,22 USD +1,74% (11.10.2023, 22:01)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie: 870450

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie: ABR

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie: ABX

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie: GOLD

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (12.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Goldproduzenten hätten schwierige Wochen hinter sich. Steigende Renditen, steigender Dollar, fallende Goldpreise und damit auch fallende Margen. Die Aktien der Goldunternehmen befänden sich auf Talfahrt. Zuletzt habe es aber eine kleine Gegenbewegung gegeben. Noch sei es zu früh, um Entwarnung zu geben. Zudem stünden die Zahlen für das dritte Quartal an - Barrick Gold melde heute bereits Vorab-Produktionszahlen.Im dritten Quartal habe Barrick Gold, der weltweit zweitgrößte Goldproduzent, 1,04 Millionen Unzen produziert. Das seien 3 Prozent mehr als noch im zweiten Quartal, als der Ausstoß bei 1,01 Millionen Unzen gelegen habe. Damit habe sich die Produktion zwar verbessert, aber die 1,04 Millionen Unzen seien weniger als geplant. Verbesserungen hätten sich Barrick zufolge vor allem in Nevada auf der Cortez-Mine gezeigt. Doch die Produktionsausweitung auf der Pueblo Biejo Mine in der Dominikanischen Republik schreite nicht so rasch voran wie erwartet. Barrick gebe hier als Grund vor allem Ausrüstungsmangel an.Interessant sei das, was Barrick Gold von der Kostenseite zu berichten habe: Die All-in Sustaining Costs sollten nämlich weiter gefallen sein. Barrick spreche davon, dass sie 6 bis 8 Prozent niedriger seien als noch im zweiten Quartal. Und im zweiten Quartal seien sie bereits marginal niedriger gewesen als im ersten. Es scheine also, also ob der Kostendruck nachlasse. Zudem rechne Barrick Gold mit einem deutlich besseren vierten Quartal.In Sachen Kupfer gebe es ebenfalls erfreuliches: Die Kupferproduktion habe im dritten Quartal bei 112 Millionen Pfund und damit höher als noch im zweiten Quartal gelegen. Allerdings sollten die Kosten leicht steigen, was vor allem an der Lumwana-Mine in Sambia liege. Dort müsse Geröll weggeräumt werden, um an Erz zu kommen, was die Kosten kurzfristig steigert.Insgesamt seien das gemischte Zahlen von Barrick Gold. Die Aktie sei aber in den vergangenen Wochen derart unter Druck gekommen, dass die Zahlen selbst kaum Auswirkungen auf den Kurs haben sollten.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.