Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,48 EUR +0,67% (02.01.2024, 10:12)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,94 CAD +0,08% (29.12.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,09 USD 0,00% (29.12.2023, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (02.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis starte stark in das neue Jahr. Die Notierung für das Edelmetall nähere sich der Marke von 2.100 Dollar. Das Gros der Goldminenaktien habe heute in Australien bereits nach anfänglichen Verlusten ins Plus gedreht. Die Minen hätten ohnehin noch reichlich Aufholpotenzial verglichen mit dem Goldpreis. Kein Wunder, dass es die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold auf die Liste der zehn Lieblingsaktien von Barrons geschafft habe.Die Aktien von Barrick seien im vergangenen Jahr nur um 3 Prozent gestiegen, während der Goldpreis um mehr als 10 Prozent gestiegen sei. CEO Mark Bristow gelte als einer das aktivsten Manager, der jede größere Mine des Unternehmens mindestens dreimal im Jahr besuche. "Barrick hat wahrscheinlich das beste Management in der Bergbaubranche, eine hervorragende Bilanz mit praktisch keiner Nettoverschuldung und eine gut gedeckte Dividendenrendite von 2,3 Prozent", sage der unabhängige Analyst Keith Trauner. Die Aktie werde mit dem etwa 16Fachen der für das nächste Jahr erwarteten Gewinne gehandelt.Barrick Gold habe im abgelaufenen Jahr einige operative Probleme gehabt - unter anderem sei Nevada Gold Mines nicht ganz so gelaufen wie erwartet und das Hochfahren der Produktion auf Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik habe sich auch schwieriger gestaltet als gedacht. Doch das sollte 2024 der Vergangenheit angehören. Zudem könnte Barrick 2024 auf in Sachen Akqusitionen aktiv werden, nachdem man sich in den vergangenen Jahren vornehm zurückgehalten habe.Die Aktie von Barrick Gold stehe auch auf der Favoriten-Liste des "Aktionär". Nach zuletzt eher enttäuschender Performance sei die Aktie günstig bewertet. Der Inflationsdruck dürfte der Vergangenheit angehören, Barrick Gold habe das Potenzial im laufenden Jahr positiv zu überraschen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: