Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,35 EUR +0,77% (05.03.2024, 10:14)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,98 CAD +3,50% (04.03.2024, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,46 USD +3,48% (04.03.2024, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) zu kaufen.Der Goldpreis sei gestern zum Handelsschluss auf ein frisches Rekordhoch gesprungen. Auch die Minenaktien würden anziehen. Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe gestern 3,5 Prozent zulegen können. Ein Sprung über die Marke von 16 US-Dollar wäre ein neues Kaufsignal.In einem Interview mit dem Internetportal Kitco sei Barrick-CEO Mark Bristow auf die Strategie des Unternehmens eingegangen. Barrick setze dabei stark auf Exploration. "Wir haben wirklich in die Qualität unserer Exploration investiert und das ist es, was den Wert erhöht", habe er gesagt und angemerkt, dass Barrick in diesem Jahr 60 Prozent seines Explorationsbudgets für Greenfield-Projekte ausgeben werde.Bristow habe gesagt, dass Barricks effektivste Wachstumsstrategie darin bestehe, große Minen mit langer Lebensdauer zu erwerben, anstatt zu versuchen, mehrere kleine Minen zu verwalten. Das Unternehmen konzentriere sich derzeit auf Kupfer, zwei Beispiele seien das Kupfer-Gold-Projekt Reko Diq in Pakistan und die Super Pit-Erweiterung der Lumwana-Kupfermine in Sambia."Für mich ist das, was wir mit Barrick aufbauen wollten, ein nachhaltiges, unendliches Geschäft", habe Bristow gesagt und sich dabei auf die Zeit bezogen, als das Unternehmen unter Bob Smith und Peter Munk gegründet worden sei. "Es hat durch Explorationsentdeckungen und Fusionen und Übernahmen im Frühstadium einen enormen Wert geschaffen. Ich habe es bei Randgold kopiert, dieselbe Philosophie nur in Nordafrika, und das müssen wir wieder tun."Offensichtlich plane Barrick auch Zukäufe in Nordamerika. In einem Satz zum Ende des Interviews habe Bristow gesagt: "Wir brauchen etwas für das nordamerikanische Team, an dem es zu kauen hat, und kurzfristig wird es höchstwahrscheinlich Kanada sein."Die Barrick-Aktie sei zwar angesprungen, doch das Papier habe noch jede Menge Potenzial. Bei einem Goldpreis jenseits der 2.100-Dollar-Marke drucke das Unternehmen Geld.Markus Bußler von "Der Aktionär" rät die Barrick Gold-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link