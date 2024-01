TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Mühsam sei der Anstieg der Barrick Gold-Aktie gewesen. Der Titel habe sich von knapp über 14 Dollar zuletzt auf über 18 Dollar erholen können. Doch mit den Vorab-Produktionszahlen habe die Aktie wieder einen Großteil der vorher aufgelaufenen Gewinne verloren. Zeit, die Zelte abzubrechen?Nicht so schnell. Sicherlich seien die Zahlen zum Gesamtjahr 2023 alles andere als ein Meisterwerk gewesen. Die Produktion habe mit 4,05 Millionen Unzen rund 100.000 Unzen unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Hinzu komme, dass die Kosten in Q4 rund acht bis zehn Prozent höher gelegen haben sollten als noch in Q3. Woher genau dieser Kostenanstieg gekommen sei, habe Barrick Gold in seiner Mitteilung noch nicht verraten. Die Finanzzahlen dürften hier mehr Aufschluss geben. Diese würden allerdings erst am 14. Februar kommen.Der Markt habe Barrick Gold am Tag der Bekanntgabe der Vorab-Zahlen um zehn Prozent abgestraft. Das scheine doch eine arge Überreaktion gewesen zu sein. Immerhin dürfte 2024 in Sachen Produktion besser werden, da der Ausbau von Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik Früchte tragen dürfte. Und auch das Geschäft auf Nevada Gold Mines, wie Pueblo Viejo ein Joint-Venture mit Newmont, sollte sich erholen. Außerdem produziere auch die riesige Porgera-Mine in Papua-Neuguinea wieder. Dies werde sich ebenfalls positiv auf die Produktion 2024 auswirken. Die Frage nach den Kosten freilich müsse geklärt werden - handle es sich um einen einmaligen Anstieg oder spüre Barrick erneut Inflationsdruck?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:14,375 EUR -2,54% (24.01.2024, 17:44)