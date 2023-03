Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (31.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Progera Mine in Papua-Neuguinea stehe seit 2020 still. Grund dafür sei, dass die Regierung die Bergbaurechte infolge der Corona-Pandemie nicht verlängert habe. Nun solle das Projekt, das bis zur Stilllegung über zehn Prozent der Goldproduktion des Landes ausgemacht habe, wieder in Betrieb genommen werden.Am Donnerstag hätten sich die Regierung von Papua-Neuguinea und Barrick Gold geeinigt, den Betrieb der Progera-Mine wieder aufzunehmen. Sie sei bis zur Stilllegung eine der zehn größten Goldminen der Welt gewesen.Man wolle die Mine so schnell wie möglich wieder in Betrieb bringen, habe es vonseiten des Unternehmens geheißen. Aus ihrem Erzkörper sollten noch mindestens zehn Millionen Unzen Gold hervorgehen können. Außerdem rechne Barrick mit einer jährlichen Produktion von 700.000 Unzen, sobald die Wanigma Grube wieder hochgefahren und optimiert sei.Zwar sei Barrick nur zu 47 Prozent an dem Projekt beteiligt, - der restliche Anteil sei im Besitz von verschiedenen Interessensgruppen des Landes - doch würde man die Produktion um rund 350.000 Unzen oder acht Prozent steigern.Die Wiederinbetriebnahme von Progera ist durchweg positiv für Barrick und ein Kaufargument für die Aktie, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link