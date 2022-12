Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,63 EUR -0,82% (12.12.2022, 14:17)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,26 CAD -0,70% (09.12.2022, 22:15)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,58 USD -1,31% (09.12.2022, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (12.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.CEO Mark Bristow habe es bereits angekündigt: Barrick Gold wolle v.a. organisch wachsen. Der wohl wichtigste Baustein in diesem Konzept: Reko Diq in Pakistan. Eines der größten noch nicht entwickelten Gold/Kupfer-Projekte weltweit. Ende vergangener Woche habe der kanadische Konzern ein wichtiges "Okay" zu dem Projekt erhalten.Der Oberste Gerichtshof Pakistans habe am Freitag einen Vergleich gebilligt, der Barrick Gold die Wiederaufnahme des Abbaus im Reko-Diq-Projekt ermöglicht. Die Genehmigung sei eine Bedingung für die Wiederaufnahme der Arbeiten an dem Projekt in der südwestlichen Provinz Belutschistan gewesen, die an Afghanistan und den Iran grenze und in die Barrick bis zu 10 Mrd. USD investieren werde.Der Oberste Richter Umar Ata Bandial, Vorsitzender eines aus fünf Richtern bestehenden Gremiums, habe den Tenor der kurzen Verfügung vor Gericht verlesen. "Die Vereinbarungen (...) wurden von uns nicht als verfassungs- oder gesetzeswidrig in den dargelegten Parametern und Gründen befunden", heiße es in der Verfügung laut der Nachrichtenagentur Reuters. Präsident Arif Alvi habe das Gericht um eine Überprüfung des Abkommens gebeten, nachdem Barrick Gold und Pakistan einen Jahre dauernden Streit beigelegt hätten. Im Rahmen der Vereinbarung habe das Unternehmen seine Klage vor einem internationalen Schiedsgericht zurückgezogen, das Pakistan wegen der Aussetzung der Verträge des Unternehmens und seiner Partner im Jahr 2011 zu einer Strafe von 11 Mrd. USD verurteilt habe.Ganz einfach dürfte der Bau des Projekts nicht werden. Die an Bodenschätzen reiche pakistanische Provinz Belutschistan sei die Heimat sowohl islamistischer Kämpfer als auch separatistischer Belutschen-Aufständischer, die seit Jahrzehnten einen Aufstand gegen die Regierung führen und einen größeren Anteil an den Ressourcen der Region fordern würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: