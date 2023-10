Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,74 EUR +0,81% (06.10.2023, 08:39)



TSX-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,71 CAD +1,03% (05.10.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,37 USD +1,20% (05.10.2023, 22:01)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Steigende Anleiherenditen und eine abwartende Haltung der US-Notenbank würden dafür sorgen, dass Goldminen-Aktien den Stand von Anfang November erreicht hätten. Von da aus sei damals eine Gegenbewegung gestartet.Gold habe im Bereich von 1.800 USD eine wichtige Unterstützung, von hier aus seien in der Vergangenheit immer wieder Gegenbewegungen gestartet, auch bei Goldminen-Aktien. Diese hätten mittlerweile historisch niedrige Bewertungsniveaus erreicht. Attraktive Dividendenrenditen würden ebenfalls für ein Investment in Goldminen-Aktien sprechen. So komme Barrick Gold auf etwa 3% Dividendenrendite.Ob das die Tiefstkurse für dieses Jahr gewesen seien und ob der Abverkauf hier ende, könne nicht seriös beantwortet werden. Lukrative Bewertungen und ein aussichtsreiches Chance-Risiko-Verhältnis würden auf aktuellem Niveau allerdings für ein Investment in Goldminen-Aktien sprechen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: