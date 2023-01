Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,534 EUR -2,48% (17.01.2023, 17:58)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

25,30 CAD -3,07% (17.01.2023, 17:44)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,905 USD -3,74% (17.01.2023, 17:44)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der zweitgrößte Goldminenbetreiber der Welt habe am Dienstag seine vorläufigen Produktionsergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2022 bekannt gegeben. Zwar sei die Goldproduktion für das Gesamtjahr leicht niedriger als erwartet gewesen, jedoch habe die Kupfersparte die Erwartungen erfüllt.Die Goldproduktion habe im vierten Quartal deutlich zugenommen und rund 13 Prozent über dem Vorquartal gelegen. Dennoch sei sie für das Gesamtjahr mit 4,14 Millionen Unzen etwa ein Prozent niedriger gewesen als die zuvor prognostizierten 4,2 Millionen Unzen. Die vorläufige Kupferproduktion habe mit 440 Millionen Pfund für 2022 dem Prognosebereich von 420 bis 470 Millionen Pfund entsprochen.Die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal würden einen Absatz von 1,11 Millionen Unzen Gold und 99 Millionen Pfund Kupfer sowie eine vorläufige Produktion von 1,12 Millionen Unzen Gold und 96 Millionen Pfund Kupfer zeigen. Der durchschnittliche Marktpreis für Gold habe bei 1.726 Dollar pro Unze und der durchschnittliche Marktpreis für Kupfer bei 3,63 Dollar pro Pfund gelegen.Die vorläufige Goldproduktion im vierten Quartal habe sich gegenüber dem dritten Quartal verbessert und sei das höchste des Jahres gewesen, wobei die Projekte Cortez, Carlin und Tongon bessere Ergebnisse erzielt hätten. Dies sei teilweise durch einen geringeren Output bei Pueblo Viejo ausgeglichen worden, das das Jahr im Rahmen der Prognosen beendet habe. Im Vergleich zum dritten Quartal würden die Goldverkaufskosten pro Unze im vierten Quartal voraussichtlich um vier bis sechs Prozent höher sein, die gesamten Cash-Kosten pro Unze würden voraussichtlich um zwei bis vier Prozent niedriger sein und die nachhaltigen Gesamtkosten pro Unze würden voraussichtlich um ein bis drei Prozent niedriger sein als im Vorquartal.Die Aktie hat weiterhin Potenzial, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zu Barrick Gold Corp. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmit-telbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie-rauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link