Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.11.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) weiterhin zu kaufen.Barrick Gold sei im Dow Jones Sustainability Index und rangiere dort unter den Minenunternehmen auf einem Spitzenplatz.Barrick Gold habe in Q3 2022 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn von USD 241 Mio. bzw. USD 0,14 je Aktie erzielt. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,11 je Aktie übertroffen worden. Im Vergleichsquartal des Vorjahres habe der bereinigte Gewinn bei USD 419 Mio. gelegen. Für den Rückgang seien insbesondere höhere Förderkosten maßgeblich gewesen.Im Berichtsquartal seien 0,99 Mio. Unzen Gold zu All-inklusive Kosten von durchschnittlich USD 1.269 je Stück gefördert worden. Im Vergleichsquartal des Vorjahres seien dies noch 1,09 Mio. Unzen zu USD 1.034 gewesen. Darüber hinaus seien 123 Mio. Pfund Kupfer zu je USD 3,13 gefördert worden (Q3 2021: 100 Mio. zu USD 2,60). Für das Gesamtjahr 2022 habe Barrick Gold seine Produktionsziele von 4,2 Mio. bis 4,6 Mio. Unzen Gold zu All-inklusive Kosten von USD 1.040 bis USD 1.120 sowie 420 Mio. bis 470 Mio. Pfund Kupfer zu All-inklusive Kosten von USD 2,70 bis USD 3,00 bestätigt.Der operative Cashflow sei im Jahresvergleich von USD 1,05 Mrd. auf immer noch formidable USD 758 Mio. und der freie Cashflow von USD 481 Mio. auf minus USD 34 Mio. gesunken. Eine Verbesserung erwarte man sich cashflowseitig ab dem Jahr 2023 durch Änderungen in der kanadischen Steuergesetzgebung für Minenunternehmen. Für das abgelaufene Q3 schütte Barrick Gold eine reguläre Dividende von USD 0,10 je Aktie plus eine Sonderdividende in Höhe von USD 0,05 je Aktie aus. In den beiden Vorquartalen (Q1&Q2) seien dies noch USD 0,20 je Aktie gewesen. Im Rahmen des USD 1 Mrd. schweren Aktienrückkaufprogramms habe Barrick Gold bislang eigene Anteile im Wert von USD 322 Mio. erworben.Barrick Gold habe keine Nettoverschuldung (Schulden abzüglich Cash). Einst seien die Schulden ein großes Thema bei Barrick Gold gewesen: In der Spitze (im Jahr 2013) habe der Schuldenstand noch bei USD 13,4 Mrd. gelegen.Derzeit bewirtschafte Barrick Gold sechs hocheffiziente Tier-1 Goldminen, welche sich durch eine Produktionskapazität von mehr als 500.000 Unzen jährlich und eine Restnutzungsdauer von über zehn Jahren sowie durch geringe Kosten auszeichnen würden.Die jüngsten US-Inflationsdaten würden derweil auf eine Gipfelbildung bei der Teuerung zumindest in Übersee hoffen lassen und die Erwartung einer Verlangsamung der geldpolitischen Straffung nähren. Zusammen mit der anhaltenden Sorge um eine Eintrübung des konjunkturellen Klimas sehe der Analyst das Edelmetall auf Jahressicht gut unterstützt. Unterstützung würden auch die nicht nachlassenden geopolitischen Spannungen bieten.Alles in allem schätze Alber daher die weiteren Ergebnisaussichten für Barrick Gold trotz der steigenden Kosteninflation günstig ein. Zu Barrick Golds hoher Profitabilität trage weiterhin auch das Industriemetall Kupfer bei, welches sich durch seinen breiten Einsatz, etwa in der Elektrifizierung des Verkehrs, durch eine strukturell starke Nachfrage auszeichne.Aaron Alber, Analyst der RBI, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Barrick Gold-Aktie. Das ermittelte Kursziel von CAD 25,00 (zuvor: CAD 24,50) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensusschätzungen. Die Bewertung der Barrick Gold-Aktie entspreche in puncto KGV für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 jener der Peer Group. (Analyse vom 11.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: