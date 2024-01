TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Barrick Gold habe sich bislang in Sachen Übernahmen vornehm zurückgehalten. Seit dem Merger mit Randgold habe es seitens Barricks keine Übernahme mehr zu melden gegeben. Doch anscheinend tue sich einiges hinter den Kulissen. Bloomberg habe gestern berichtet, dass der Barrick-CEO bei den Großaktionären von First Quantum vorstellig geworden sei, um ihre Unterstützung für eine potenzielle Übernahme zu gewinnen. Die First Quantum-Aktie habe gestern prozentual zweistellig zulegen können.Die plötzliche Schließung der Vorzeigemine Cobre Panama habe First Quantum taumeln lassen und habe mehr als die Hälfte des Marktwerts des Unternehmens vernichtet, biete aber eine potenzielle Chance für Bristow, einen Veteranen der Bergbauindustrie mit einer langen Erfahrung im Bau und Betrieb von Minen an schwierigen Standorten zu akquirieren. Der CEO habe die Situation genau beobachtet, seit die Probleme von First Quantum im Oktober eskaliert seien, und glaube, dass Barrick die Situation in Panama lösen und die afrikanischen Minen des kanadischen Unternehmens betreiben könnte, so der Bericht.Der größte Anteilseigner von First Quantum sei die Capital Group mit 22 Prozent, und die chinesische Jiangxi Copper Co. besitze 18 Prozent. Beide Unternehmen seien Berichten zufolge von Barrick bezüglich einer möglichen Übernahme angesprochen worden. Sollten beide Unternehmen eine mögliche Übernahme unterstützen, dann würde dies eine Akquisition deutlich erleichtern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,915 EUR +0,32% (04.01.2024, 10:48)