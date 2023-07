Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ein Basisinvestment im Gold-Sektor.Barrick Gold habe am Mittwoch gute News veröffentlicht. Das Unternehmen habe die Lebensdauer der Tongon-Goldmine, welche ursprünglich im Jahr 2020 habe geschlossen werden sollen, durch erfolgreiche Explorationskampagnen weiter verlängern können. Auch in diesem Jahr dürfte die Mine ihr Produktionsziel wieder erreichen.Bei einer Pressekonferenz habe General Manager Hilaire Diarra gesagt, dass die Mine seit dem ersten Goldguss in Tongon im Jahr 2010 rund 2,2 Milliarden Dollar zur ivorischen Wirtschaft in Form von Steuern, Infrastrukturentwicklung, Gehältern und Zahlungen an lokale Lieferanten beigetragen habe.Die Verlängerung der Lebensdauer werde dazu beitragen, sicherzustellen, dass Tongon in der Lage sei, den geschaffenen Wert weiterhin mit allen ivorischen Interessengruppen zu teilen, indem es in die Entwicklung der Gemeinschaftsinfrastruktur und ertragsgenerierende Projekte investiere."Die Exploration hat darüber hinaus Seydou North, Tongon West und Djinni geliefert, was die Lebensdauer der Mine verlängert hat. Barrick wurde nun auch eine neue Explorationsgenehmigung für Boundiali erteilt, und Bohrungen finden weiterhin im Fonondara-Konversionsprojekt statt", habe er gesagt.Trotz der Tatsache, dass die Tongon-Mine während ihres Bestehens mit schwerwiegenden betrieblichen Problemen sowie einem herausfordernden sozio-politischen Umfeld zu kämpfen gehabt habe, habe sie seit dem ersten Goldguss nie ein unprofitables Quartal gehabt. Das sei laut Diarra der Hingabe der aufeinander folgenden Managementteams der Mine zu verdanken und auch in diesem Jahr sei man auf dem besten Weg das Produktionsziel von 180.000 bis 210.000 Unzen zu erreichen.Ohnehin sollten Anleger die Aktie als Basisinvestment im Gold-Sektor betrachten, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Barrick Gold-Aktie. (Analyse vom 06.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.