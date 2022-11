Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,262 EUR +0,06% (07.11.2022, 14:56)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,13 CAD 0,00% (04.11.2022, 21:16)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,20 USD +8,40% (04.11.2022, 21:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (07.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ein Basisinvestment.Am vergangenen Donnerstag habe Barrick Gold seine Bücher geöffnet. Aufgrund der enttäuschenden Zahlen habe die Aktie des zweigrößten Goldproduzenten negativ reagiert und den zweiten Tag in Folge deutlich verloren. Dennoch ergebe sich in Barrick eine gute Einstiegsgelegenheit, wenn sich diese charttechnische Formation auflöse.Bereits am Mittwoch, dem Tag vor den Quartalszahlen, habe die Barrick-Aktie über 5 Prozent an Wert verloren. Am Tag der Veröffentlichung habe der Minenbetreiber weitere 8 Prozent eingebüßt und damit bei 13,01 Dollar ein neues Jahrestief markiert.Grundsätzlich sei ein tieferes Tief und der Bruch unter eine Trendlinie als Verkaufssignal zu werten. Jedoch habe Barrick den letzten Handelstag der Woche mit einem satten Plus von über acht Prozent abgeschlossen und dadurch auch die seit Juli intakte Abwärtstrendlinie wieder zurückerobert. Deshalb sei in diesem Fall die positive Kursreaktion entscheidend und als bullishes Signal zu interpretieren. Diese Trendverletzung eines Abwärtskanals deute häufig auf eine Trendwende hin, ein sogenanntes Exhaution-Low entstehe.Um das Trendwende-Szenario zu bestätigten, müsste Barrick nun auch die obere Abwärtstrendlinie und das August-Hoch bei 16,88 Dollar durchbrechen. Geschehe das, dann sei das nächste Ziel der GD200 bei 19,10 Dollar.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: