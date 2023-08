Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold habe gestern einen Großteil der anfänglichen Verluste wettmachen können und nur marginal im Minus geschlossen. Dennoch: Das Chartbild sehe alles andere als ermutigend aus. Dazu passe, dass die Strategie des kanadischen Konzerns nicht ganz klar sei. Habe CEO Mark Bristow kürzlich noch davon gesprochen, dass man auf der Suche nach Übernahmen sei, rudere er nun in einem Interview zurück.Barrick Gold werde sich nicht unter Druck setzen lassen, größere Akquisitionen zu tätigen, selbst wenn die Konkurrenten Deals tätigen würden, habe CEO Mark Bristow in einem Interview mit Bloomberg gesagt. "Wir sind nicht gegen Fusionen und Übernahmen... aber das Problem ist, dass in der Goldindustrie die meisten der verbleibenden erstklassigen Aktiva in schlechte Aktiva eingebettet sind, und man kann sie nicht freilegen", habe Bristow gesagt.Barrick Gold solle sich Anfang des Jahres an First Quantum Minerals gewandt haben, um über eine Übernahme bzw. Fusion zu sprechen. Die Gespräche seien aber zurückgewiesen worden. Bristow habe gesagt, dass sein Unternehmen keine formelle Annäherung gemacht habe. Außerdem habe First Quantum Minerals große Kupfer-Assets in Panama und Sambia, zwei Länder, die Bristow als "herausfordernd" betrachte, um dort zu operieren.In einem Interview mit Reuters habe Bristow gesagt, er sei offen dafür, den saudi-arabischen Wealthfonds als Partner in die pakistanische Gold- und Kupfermine Reko Diq einzubinden. Barrick Gold werde seinen Anteil an dem Projekt nicht verwässern. Aber Birstow hätte nichts dagegen, wenn Saudi-Arabiens Public Investment Fund den 25%-Anteil der pakistanischen Regierung kaufen würde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link