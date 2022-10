Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das dritte Quartal sei Vergangenheit und die ersten Vorab-Produktionszahlen der großen Goldproduzenten würden eintrudeln. Heute lege die Nummer 2 der Branche, Barrick Gold, das Zahlenwerk vor. Der Konzern sehe sich auf Kurs, die eigene Prognose zu erreichen - wenn auch knapp.Barrick Gold habe im dritten Quartal 990.000 Unzen Gold und 123 Millionen Pfund Kupfer produziert, verkauft worden sei 1,0 Millionen Unzen Gold und 120 Millionen Pfund Kupfer. Bei Gold solle nun das untere Ende der eigenen Prognose erreicht werden, bei Kupfer ungefähr die Mitte.Zwar habe Barrick Gold eine starke Performance bei Pueblo Viejo vorweisen können, allerdings seien die Minen Veladero, Carlin and Turquoise Ridge eher am unteren Ende ihrer Erwartungen gewesen. Und auch Long Canyon habe schwächer als noch im zweiten Quartal performt. Dazu sollten die Kosten leicht gestiegen sein. Sowohl die Cash-Kosten als auch die All-sustaining Costs (AISC) sollten drei bis fünf Prozent höher sein als noch im zweiten Quartal. Das komme etwas überraschend, da sich Barrick mit den Zahlen zum zweiten Quartal noch optimistisch gezeigt habe mit Blick auf den Inflationsdruck. Der durchschnittlich erzielte Marktpreis für Gold habe bei 1.729 Dollar je Unze gelegen, der Preis für Kupfer bei 3,51 Dollar je Pfund.Barrick Gold rechne mit einem starken Jahresendspurt. Die Hoffnungen würden dabei vor allem auf Nevada Gold Mines, dem Join-Venture mit Newmont ruhen. Das hochgradige Erz, das bereits im dritten Quartal abgebaut werden sollte, solle nun im vierten Quartal verarbeitet werden.Dennoch ist Barrick Gold günstig bewertet, deshalb sollten sich die Abschläge nach den eher schwachen Zahlen in Grenzen halten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmit-telbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie-rauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.