Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (02.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Angst vor weiteren Pleiten unter den amerikanischen Regionalbanken treibe den Goldpreis am Dienstag deutlich über 2.000 USD und damit in Schlagdistanz zu den Rekordhochs von August 2020 und März 2022. Investoren sollten vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung beim Goldpreis die Aktien von Minengesellschaften im Auge behalten, die in der Regel mit einem Hebel auf Goldpreisschwankungen reagieren würden. Sehr interessant sehe aktuell die Aktie des Top-Players Barrick Gold aus, die am Dienstag um mehr als 4% zugelegt habe.Charttechnisch betrachtet verlaufe eine hartnäckige horizontale Widerstandslinie bei 20,17 USD, deren Break mit hoher Wahrscheinlichkeit Anschlusskäufe nach sich ziehen sollte und dem Papier (in diesem Fall) Potenzial bis zunächst 23,50 USD eröffne.Im aktuellen (unsicheren) Marktumfeld entfalte Gold seine Anziehungskraft als sicherer Hafen. Anleger sollten Barrick Gold im Auge behalten und bei einem Break über 20,17 USD zugreifen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU