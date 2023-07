Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold habe gestern im Zug der Erholung des Goldpreises kräftig zulegen können. Technisch arbeite das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten an einem Boden. Heute habe der Konzern Vorab-Produktionszahlen für das zu Ende gegangene zweite Quartal vorgelegt. Die Zahlen würden belegen: Es gehe in die richtige Richtung.Barrick Gold sehe sich auf Kurs, die Jahresprognose zu erreichen. Im zweiten Quartal habe das Unternehmen 1,01 Millionen Unzen Gold und 107 Millionen Pfund Kupfer produziert. Barrick habe zudem erklärt, dass das zweite Halbjahr stärker werden solle als das erste. Schon im ersten Halbjahr habe sich gezeigt, dass das zweite Quartal besser als das erste gewesen sei. Dies habe zum einen am höheren Ausstoß von Carlin in Nevada gelegen. Dort habe es bis in den April hinein Wartungsarbeiten an der Anlage gegeben, die die Produktion gebremst hätten. Zudem habe Barrick Gold von höheren Graden auf der Kibalia Mine als auch auf Veladero profitiert.Auch von der Kostenseite gebe es Gutes zu vermelden. Die höhere Produktion solle dazu geführt haben, dass die Kosten leicht fallen würden. Barrick Gold gehe davon aus, dass die Kosten im zweiten Quartal rund zwei Prozent unter denen des ersten Quartals liegen würden. Im ersten Quartal hätten diese noch bei 1.370 Dollar gelegen, sie sollten also jetzt bei rund 1.340 Dollar gelegen haben. In Sachen Kupfer habe sich vor allem die Lumwana-Mine als Wachstumstreiber herauskristallisiert. Auch hier würden die Kosten niedriger sein als im ersten Quartal. Barrick Gold spreche von sieben bis neun Prozent.Sicher, die Zahlen von Barrick Gold seien kein Meisterwerk. Dennoch stimme zumindest die Richtung: Die Produktion steige, die Kosten würden fallen. Das zweite Halbjahr sollte weitere Verbesserungen zeigen.Auch wenn man kein Fan ist von den Wachstumsplänen von Barrick Gold in Pakistan, so bietet sich mutigen Anlegern auf diesem Niveau eine Einstiegschance, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Es deute sich eine Trendwende an und Anleger könnten auf eine neue Aufwärtsbewegung spekulieren. (Analyse vom 13.07.2023)