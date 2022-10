Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Nach den durchwachsenen Q3-Zahlen habe sich der Barrick Gold CEO, Mark Bristow, zu einem Projekt in Ostafrika geäußert, das er bereits jetzt als Erfolgsstory bezeichne. Dennoch sehe er in den ehemals maroden Minen sogar noch deutlich mehr Potenzial, auch die lokale Zusammenarbeit funktioniere.Gute News aus Tansania habe Barrick am Samstag vermeldet. Die Minen North Mara und Bulyanhulu hätten die Produktion hochfahren können, wobei North Mara im letzten Quartal einen Rekordabbau von 505.00 Tonnen Erz verzeichnet habe. Die jüngsten Bohrungen würden darauf hindeuten, dass die Lebensdauer der Mine deutlich verlängert werden könnte. Damit habe das Projekt sogar das Potenzial in Barricks Tier One Portfolio aufgenommen zu werden.Auch für die Zukunft sei der CEO von Barrick Gold optimistisch und habe folgendes mitgeteilt: "Unsere bahnbrechende Twiga-Partnerschaft mit der tansanischen Regierung hat nicht nur ihre langjährigen Streitigkeiten mit den früheren Betreibern der Minen beigelegt, sondern auch ein Modell für eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Bergleuten und ihren Gastländern, insbesondere in Afrika, geschaffen. Tansania zeigt, dass es ein investorenfreundliches Ziel ist, was Gutes für die Zukunft der Bergbauindustrie des Landes verheißt."Barrick setze auf eine Lokalisierungspolitik. 96 Prozent der Minenarbeiter würden aus Tansania stammen, 45 Prozent sogar aus den umliegenden Gemeinden der Mine. Damit sollte einer weiterhin positiven Zusammenarbeit mit dem Ostafrikanischen Land nichts im Wege stehen.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: