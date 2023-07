TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,48 CAD +1,22% (28.07.2023, 16:13)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,00 USD +1,31% (28.07.2023, 16:14)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie sei gestern deutlich unter Druck geraten. Doch damit habe das Papier nicht allein gestanden. Der gesamte Sektor habe nach starken Wirtschaftsdaten und einem wiedererstarkten Dollar schwächer notiert. Heute erhole sich die Aktie leicht - auch aufgrund von positiven Nachrichten seitens des Unternehmens.Barrick Gold wolle mit einer neuen Abraumhalden-Anlage das Minenleben von Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik bis über das Jahr 2040 hinaus verlängern. Für Barrick ein wichtiger Schritt, immerhin produziere das Projekt rund 800.000 Gold pro Jahr. Barrick sei aber nicht alleineiniger Anteilseigner. Pueblo Viejo werde als Joint Venture mit Newmont betrieben. "Der Bergbau ist die treibende Kraft für die globale Entwicklung, und bis heute hat Pueblo Viejo seit Beginn der kommerziellen Produktion im Jahr 2013 insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar an direkten und indirekten Steuern gezahlt. Die Verlängerung der Lebensdauer der Mine wird es Pueblo Viejo ermöglichen, auch in Zukunft ein wichtiger Wertschöpfungsfaktor für die Dominikanische Republik und ihre Bevölkerung zu sein", habe Barrick Golds CEO Mark Bristow vor lokalen Medien gesagt.Die Barrick-Aktie habe zuletzt nur wenig von der Goldpreiserholung profitieren können. Dabei hätten die Q2-Zahlen eine Erholung im Vergleich zum ersten Quartal gezeigt. Die Goldproduktion sei wieder über die Marke von 1,0 Millionen Unzen geklettert. Und das zweite Halbjahr solle besser werden als das erste. Freilich, das müsse es auch, damit die Prognose noch erreicht werden könne. Technisch sei Barrick Gold noch nicht über den Berg. Aus Sicht der Bullen gehe es aktuell eher um die Absicherung nach unten. Der Bereich von 20 bis 21 Kanadischen Dollar müsse verteidigt werden, damit die Bullen wieder nach oben schauen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,365 EUR +0,39% (28.07.2023, 16:28)