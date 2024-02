Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,085 EUR -1,02% (14.02.2024, 22:02)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,02 CAD -0,83% (14.02.2024, 21:55)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,025 USD -0,88% (14.02.2024, 21:58)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Produktionszahlen des zweitgrößten Goldproduzenten der Welt seien schon bekannt gewesen. Barrick Gold habe im abgelaufenen Jahr 4,05 Mio. Unzen Gold produziert und damit leicht weniger als ursprünglich erwartet. Dafür seien die heute veröffentlichen Finanzzahlen aber ordentlich ausgefallen. Barrick Gold weise einen Gewinn von 0,27 Dollar je Aktie aus und damit sechs Cent mehr als von Analysten erwartet.Profitiert habe Barrick Gold dabei v.a. von einem höheren Goldpreis. Das Ganze habe den operativen Cashflow um 7% auf 3,7 Milliarden nach oben befördert, der Free-Cash-Flow habe 50% höher bei 646 Mio. Dollar gelegen. Etwas enttäuschend falle vielleicht der Ausblick aus: Barrick Gold wolle im laufenden Jahr 3,9 bis 4,3 Mio. Unzen produzieren. Die etwas konservativere Prognose sei allerdings verständlich. Im vorvergangenen Jahr habe Barrick Gold gerade so das untere Ende der selbstgesteckten Ziele erreichen können. Im vergangenen Jahr sei man sogar daran gescheitert, das untere Ende der Prognose bei 4,2 Mio. Unzen zu erreichen und habe die Prognose mit den Zahlen zum dritten Quartal reduzieren müssen. Daraufhin sei Barrick Gold vom Markt abgestraft worden. Dass man nun etwas konservativer agiere erscheine unter diesen Gesichtspunkten mehr als verständlich.Die Finanzzahlen zum Gesamtjahr und auch zum vierten Quartal würden zeigen, dass Barrick Gold bei diesen Goldpreisen prächtig verdiene. Der Free-Cash-Flow sei stark. In Sachen Bewertung sei Barrick Gold, ähnlich wie die anderen großen Goldproduzenten, wohl noch nie so günstig bewertet wie aktuell gewesen. Was fehlt sei aber das Interesse an dem kompletten Sektor. Dazu hätten die Aktien der Goldproduzenten gestern nach den US-Inflationszahlen noch einmal deutlich nachgegeben. Der Rutsch des Goldpreises unter die 2.000-USD-Marke habe viele Anleger zur Kapitulation gezwungen. Das ändere jedoch nichts daran, dass die Konzerne weiterhin Geld drucken würden. Die Barrick Gold-Aktie bleibe ein Kauf, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: