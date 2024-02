Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,215 EUR +0,67% (06.02.2024, 11:22)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,53 CAD -1,06% (05.02.2024, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,17 USD -1,56% (05.02.2024, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.KoBold Metals, das von einer Koalition von Milliardären, darunter Bill Gates und Jeff Bezos, unterstützt werde, habe am Montag erklärt, dass sein Mingomba-Vorkommen in Sambia das größte Kupfervorkommen des Landes seit einem Jahrhundert sei und dass es plane, das Projekt so schnell wie möglich zu entwickeln.Das in Kalifornien ansässige Startup-Unternehmen führe seit etwas mehr als einem Jahr Bohrungen in seinem sambischen Konzessionsgebiet durch. In dieser Zeit, so KoBold-Präsident Josh Goldman, habe man die "enorme Größe" der Lagerstätte bestätigt. "Mingomba entwickelt sich zu einem außergewöhnlichen Projekt", habe er gesagt und hinzugefügt, dass das Potenzial der Entdeckung mit dem der Kamoa-Kakula-Mine vergleichbar sei, die sich im Besitz von Ivanhoe Mines und dem chinesischen Unternehmen Zijin Mining befinde. Diese Mine, die sich auf der anderen Seite der Grenze in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) befinde, habe im vergangenen Jahr fast 400.000 Tonnen Kupfer produziert."Das Besondere an Mingomba ist, dass es sowohl von der Größe als auch vom Gehalt her mit Kakula vergleichbar ist", habe Goldman auf der Bergbaukonferenz Indaba in Südafrika gegenüber Bloomberg gesagt. "Es wird eine der hochwertigsten großen Untertageminen sein." KoBold habe das Projekt im Jahr 2022 über ein Joint Venture mit den bisherigen Eigentümern erworben - der australischen Private-Equity-Firma EMR Capital und Sambias staatlicher Bergbauinvestmentgesellschaft ZCCM-IH.KoBold plane, die 2-Milliarden-USD-Untertage-Kupfermine in Sambia innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu errichten, wobei die erste Produktion in den frühen 2030er Jahren erfolgen solle. Goldman sehe keine Probleme an Kapital zu kommen. Seiner Ansicht nach mangle es nicht an Kapital, sondern vielmehr an qualitativ guten Projekten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: