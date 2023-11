Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,62 EUR -3,82% (07.11.2023, 16:24)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,61 CAD -3,22% (07.11.2023, 16:16)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,71 USD -3,56% (07.11.2023, 16:16)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (07.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis müsse zum Wochenauftakt Federn lassen. Und auch die Minenaktien stünden unter Druck. Der erneut stärkere US-Dollar sorge bei den Edelmetallen für Gegenwind. Das treffe auch die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold. Das Papier verliere am späten Nachmittag fast vier Prozent an Wert. Der Konzern habe am Montag bekannt gegeben, bei einem kleinen Explorationsunternehmen einzusteigen.Hercules Silver habe am 10. Oktober einen starken Treffer von seinem Hercules-Projekt gemeldet. Dabei habe es sich aber entgegen dem Namen nicht etwa um einen Silber-Treffer gehandelt, sondern vielmehr um primär um einen Kupferfund. 185 Meter mit 0,84 Prozent Kupfer melde der Konzern. Dazu noch etwas Molybdän und 2,6 Gramm Silber je Tonne. Es sei kein Geheimnis, dass Barrick bestrebt sei, seine Position im Kupfersektor zu erweitern. Dennoch sei es überraschend gewesen, dass Barrick bereits in einem so frühen Stadium den Einstieg bekannt geben habe. Barrick zeichne knapp 21,27 Millionen Units von Hercules Silver zu einem Kurs von 1,10 Kanadische Dollar. Damit werde Barrick 12,33 Prozent an Hercules Silver besitzen. Übe Barrick die Warrants aus, die mit dieser Finanzierung verbunden seien, dann steige der Anteil auf 15,02 Prozent."Wir sind sehr erfreut über die strategische Investition von Barrick in das Unternehmen und die damit verbundene Unterstützung und Validierung des Projekts Hercules. Wir freuen uns auch darauf, Barricks US-Erfahrung und technisches Fachwissen bei den weiteren Bohrungen und der Weiterentwicklung unserer aufregenden neuen Porphyr-Kupferentdeckung zu nutzen", habe Hercules-CEO Chris Paul gesagt.Für Barrick sei die Summe von rund 24 Millionen Kanadische Dollar keine riesige Investition. Dennoch komme es etwas überraschend, dass Barrick bereits jetzt investiere. Aber dem Konzern gehe es sicherlich auch darum, seine Position in den USA (das Hercules-Projekt liege in Odaho) auszubauen. Für Hercules-Aktionäre sei der Einstieg von Barrick sicherlich ein gutes Signal. (Analyse vom 07.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.