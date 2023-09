NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,12 USD +0,44% (13.09.2023)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.09.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD).BMO zitiere die Webinar-Präsentation des Unternehmens mit dem Titel "Value Today, Growth Tomorrow" (Wert heute, Wachstum morgen), in der der Wert der Projekte im bestehenden Portfolio des Unternehmens hervorgehoben worden sei, die nach Ansicht des Managements von Analysten und dem Markt unterbewertet seien. BMO füge hinzu, dass die vorgestellten Vermögenswerte ein wertschaffendes organisches Wachstum sowohl bei Gold als auch bei Kupfer unterstützen würden.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Barrick Gold-Aktie weiterhin mit "outperform" herauf. Das Kursziel werde von 29,00 auf 30,00 USD angehoben. (Analyse vom 13.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:14,98 EUR -0,30% (14.09.2023, 14:02)TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:21,83 CAD +0,23% (13.09.2023)