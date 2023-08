TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis habe eine schwierige Zeit hinter sich. Die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen hätten dem Edelmetall reichlich Gegenwind beschert. Zuletzt sei Gold sogar kurzzeitig unter die 1.900-Dollar-Marke gerutscht. Auch die Minenaktien hätten einen schweren Stand gehabt. Die Papiere zahlreicher Goldproduzenten seien auf Mehr-Monatstiefs gerutscht. Darunter auch die Barrick Gold-Aktie.Barrick-CEO Mark Bristow sehe ein Problem bei den Fondsmanagern, die seiner Ansicht nach zu sehr auf kurzfristige Gewinne fixiert seien. "Die westliche Welt ist extrem kurzsichtig geworden, getrieben von sofortiger Befriedigung", habe Bristow in einem Interview gesagt und habe darauf hingewiesen, dass Gelder aus passiven Fonds, die die Märkte abbilden würden, anstatt aktiv Aktien und Vermögenswerte auszuwählen, "nicht förderlich für Bergbauinvestitionen" seien, da sie "Pioniermöglichkeiten" nicht unterstützen würden.Der CEO habe den Public Investment Fund von Saudi-Arabien als Beispiel für einen Investor genannt, der Projekte in Erwägung ziehe, die zwar keine kurzfristigen Renditen bringen würden, aber die Produktion wichtiger Metalle für die saubere Energiewende unterstützen würden. Bristow habe die kurzfristige Ausrichtung großer Vermögensverwalter wie BlackRock und Vanguard auf Quartalserträge kritisiert, die es schwierig mache, das Kapital zu finden, das für langfristige Projekte wie die pakistanische Reko-Diq-Mine im Wert von sieben Milliarden Dollar benötigt werde, die Barrick erschließe, aber wahrscheinlich erst in einigen Jahren Renditen abwerfen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:14,52 EUR +0,69% (22.08.2023, 14:52)