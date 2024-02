NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Matthew Murphy, Analyst von Jefferies & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) und erhöht das Kursziel.Er habe die Berichterstattung über den nordamerikanischen Goldminen- und Streaming-Sektor mit einer positiven Einschätzung begonnen, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Trotz hoher Realzinsen und sinkender Inflation sei Gold durch die Käufe ausländischer Zentralbanken in der Nähe von Allzeithochs gestützt worden und eine sich verlangsamende Weltwirtschaft könnte als nächster Rückenwind dienen, während sich die Aktien von den rekordnahen Goldpreisen abgekoppelt hätten und sich auf "abgezinsten Niveaus" befinden würden. Murphy glaube, dass die Margenexpansion der Minengesellschaften bald wieder aufgenommen werden könne.Matthew Murphy, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Barrick Gold-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 21 USD angehoben. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,405 EUR +1,32% (29.02.2024, 14:46)TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,44 CAD -1,02% (28.02.2024, 22:00)