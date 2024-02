Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,365 EUR -0,15% (28.02.2024, 15:00)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,64 CAD -0,76% (27.02.2024)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,51 USD -0,96% (27.02.2024)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD).Barrick Gold sehe sich wie der gesamte Minensektor mit höheren Förderkosten in Form gestiegener Energie-, Material- und Personalkosten konfrontiert. Diese würden zum Teil den Höhenflug des Goldpreises konterkarieren. Letzterer basiere vor allem auf den geopolitischen Unsicherheiten sowie der Aussicht auf wieder fallende Renditen im Lichte der erwarteten Leitzinssenkungen ab Mitte des nächsten Jahres.Der nachlassende globale Inflationsdruck sollte auch in puncto Kosteninflation für die Minenbetreiber eine allmähliche Entspannung bringen. Alles in allem schätze der Analyst daher die Ergebnisaussichten für Barrick Gold günstig ein. Einen signifikanten Beitrag werde auch Barricks Kupferproduktion liefern, zumal sich das Industriemetall durch eine strukturell starke Nachfrage auszeichne, etwa in der Elektrifizierung des Verkehrs.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von CAD 26 für die Barrick Gold-Aktie. Letzteres basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensschätzungen. Die Bewertung der Barrick Gold-Aktie entspreche in puncto KGV für das Geschäftsjahr 2024 jener der Peer Group. (Analyse vom 28.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: