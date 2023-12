Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (27.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis steuere auf den ersten Jahresschluss jenseits der 2.000-Dollar-Marke überhaupt zu. Überraschend, dass diese Rally kaum Interesse bei den Anlegern wecke. Insbesondere die institutionellen Investoren seien noch deutlich unterinvestiert. Das möge an der eher enttäuschenden Performance der Minenaktien liegen. Doch die Chancen für ein besseres 2024 bei den Minen stünden gut.Einerseits scheine sich der Goldpreis oberhalb der 2.000 Dollar stabilisieren zu wollen, andererseits dürften viele der Probleme, die 2023 aufgetreten seien, langsam behoben sein. Vor allem die großen Produzenten wie Newmont oder auch Barrick Gold seien zu Beginn des Jahres zu optimistisch mit ihren Prognosen gewesen. Das habe sicherlich viele Investoren abgeschreckt, in den Sektor zu investieren - trotz hoher Dividendenrenditen und Aktienrückkaufprogrammen. Doch 2024 sollte das Anlegerinteresse wieder wachsen - und damit auch die Aktienkurse. Doch welches der beiden Unternehmen sei für 2024 besser aufgestellt?Barrick und Newmont würden unterschiedliche Strategien verfolgen. Newmont setze durch die Newcrest-Übernahme vor allem auf externes Wachstum. Die Produktion dürfte im kommenden Jahr bei rund acht Millionen Unzen Gold liegen. Barrick wolle das riesige Reko-Diq-Projekt in Pakistan selbst in Produktion bringen. Das freilich werde nicht vor dem Jahr 2028 in Produktion gehen. Großes Wachstum dürften die Investoren bis dahin nicht erwarten. Es sei denn, Barrick schlage doch noch auf dem Übernahmesektor zu. Centamin mit der Sukari-Mine in Ägypten könnte ein Übernahmeziel sein. Doch CEO Mark Bristow sei als eher konservativer Unternehmenslenker bekannt. Deshalb erscheine das aktuell eher unwahrscheinlich.Im vergangenen Jahr habe sich die Barrick-Aktie deutlich besser entwickelt als Newmont. Das sei nicht überraschend gewesen, habe es doch einige Gold-Fonds gegeben, die sowohl Newmont als auch Newcrest im Portfolio gehabt hätten. Durch die Übernahme hätten sie sich genötigt gesehen, sich von Aktien zu trennen, um kein Klumpenrisiko im Portfolio entstehen zu lassen. Dieser Effekt sollte im laufenden Jahr abklingen. Mit einem steigenden Goldpreis sollte der Markt beginnen, das Wachstum von Newmont positiver zu sehen. Schließlich dürfte sich die Investition in Newcrest umso schneller auszahlen, umso höher der Goldpreis stehe. Damit würden auch die Gewinne von Newmont steigen.Die Goldrally sei in vollem Gange - und das Ganze finde mehr oder weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit statt. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch sei allenfalls eine Randnotiz in den Finanzmedien gewesen. Die Minenaktien seien zwar erwacht, seien aber nach wie vor günstig bewertet. Vermutlich lauern im Minensektor die größten Chancen 2024 auf Anleger, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: