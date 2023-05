Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,55 EUR +2,57% (04.05.2023, 20:30)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

27,68 CAD +1,69% (04.05.2023, 20:17)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,46 USD +2,40% (04.05.2023, 20:18)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis befinde sich am Donnerstag nur noch einen Wimpernschlag vom Allzeithoch entfernt. Im Sog des Anstiegs gehe es für die Minen-Aktien ebenfalls weiter nach oben.Der Preis für die Feinunze Gold am Spotmarkt steige auf 2.050 Dollar und damit in unmittelbare Näher seiner vergangenen Hochpunkte im Bereich um 2.070 Dollar. Gegen 16 Uhr MESZ habe das gelbe Edelmetall sogar bereits bei 2.060 Dollar notiert, angetrieben von wieder aufflammenden Sorgen um das US-Finanzsystem.Im Sog von Gold gehe es für Barrick Gold ebenfalls weiter in die Höhe. Aktuell koste ein Anteilschein 20,50 Dollar und damit so viel wie im Juni 2022. Aus charttechnischer Sicht sei die Sache eindeutig. Mit dem Anstieg sei der Kurs über die Hochpunkte vom Februar und April ausgebrochen und damit über einen kräftigen horizontalen Widerstand.Das kurzfristige Kursziel für Barrick Gold betrage nun mindestens 23,50 Dollar, mittelfristig seien 25 Dollar drin. Was fehle, sei, dass die Aktie den Break vom Donnerstag über die Schlussglocke rette.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link