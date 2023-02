Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,81 EUR -0,42% (17.02.2023, 14:21)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,80 CAD -0,87% (16.02.2023)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,96 USD -1,25% (16.02.2023)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD).Der Ergebnisrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr sei insbesondere auf die höheren Förderkosten zurückzuführen gewesen, welche in Form deutlich gestiegener Energie- und Materialkosten nicht nur Barrick Gold sondern den gesamten Minensektor erfasst hätten. Für das laufende Jahr zeichne sich in puncto Kosteninflation zumindest eine Entspannung ab.Der für den Brancheprimus wichtige Goldpreis an sich habe sich im Lichte des kräftigen Anstiegs bei den realen (US-)Renditen im historischen Kontext bislang relativ stabil gehalten. Neben den anhaltenden Inflationsängsten habe dem Edelmetall auch die Sorge um die weitere konjunkturelle Entwicklung zu relativer Stärke verholfen. Die jüngsten Konjunkturdaten würden auf einen weniger dramatischen Konjunktureinbruch schließen lassen, als dies noch vor einigen Monaten allgemein angenommen worden sei. Insofern bleibe ein gewisses Restrisiko, dass die FED und auch die EZB in puncto Zinsanhebungen noch ein Scherflein drauflegen könnten.Alles in allem sehe der Analyst den weiteren geldpolitischen Pfad im aktuellen Goldpreisniveau aber im Großen und Ganzen eingepreist. Unterstützung böten auch die nicht nachlassenden geopolitischen Spannungen, welche insbesondere die Nachfrage seitens der Privatinvestoren nach Münzen und Barren stimuliere.Insgesamt schätze der Analyst daher die weiteren Ergebnisaussichten für Barrick Gold trotz der steigenden Kosteninflation günstig ein. Zu Barrick Golds hoher Profitabilität trage weiterhin auch das Industriemetall Kupfer bei, welches sich durch seinen breiten Einsatz, etwa in der Elektrifizierung des Verkehrs, durch eine strukturell starke Nachfrage auszeichne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity