Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (08.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Produktionszahlen habe der weltweit zweitgrößte Goldproduzent Barrick Gold bereits im Juli bekannt gegeben. Heute habe das Unternehmen die Finanzzahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Gewinn habe einen Cent über den Schätzungen der Analysten gelegen. Erfreulich: Die Kosten seien im Vergleich zum ersten Quartal gesunken."Unsere Assets sind die beste in der Branche und geben uns eine Plattform, von der aus wir klar sehen und für die Zukunft planen können, um die Herausforderungen zu bewältigen und die Chancen zu maximieren. Nach der Hälfte dieses Jahres sind wir unserem Ziel, das wertvollste Gold- und Kupferbergbauunternehmen der Welt zu schaffen, wieder ein gutes Stück nähergekommen, und wir haben die Strategie, die Mittel und die Motivation, dies zu erreichen", habe CEO Mark Bristow gesagt.In Zahlen: Barrick Gold habe im zweiten Quartal einen bereinigten Nettogewinn von 0,19 Dollar je Aktie erzielt. Der Free-Cash-Flow habe bei 63 Millionen Dollar gelegen. Die Produktion habe bei knapp über einer Million Unzen, die Gesamtkosten je Unze bei 1.355 Dollar (Q1: 1.379 Dollar je Unze) gelegen. Die Kupferproduktion habe bei 107 Millionen Pfund gelegen, nachdem Barrick im ersten Quartal noch 88 Millionen Pfund produziert habe. Dabei sei es vor allem die Lumwana Mine gewesen, die die Kupferproduktion angekurbelt habe. Zudem habe Barrick Gold bekannt gegeben, eine Quartalsdividende von 0,10 Dollar je Aktie ausschütten zu wollen.Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen. Aktuell leide die Barrick-Aktie allerdings unter dem schwächeren Goldpreis sowie dem enorm negativen Sentiment. Aus Bewertungsgesichtspunkten sei das Papier günstig bewertet - zumal dann, wenn man die Dividende in die Berechnung mit einbeziehe. Doch all das helfe dem Papier aktuell nicht. Es bedarf wohl eines neuerlichen Anstiegs des Goldpreises in Richtung 2.000 Dollar, um der Aktie wieder Leben einzuhauchen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Barrick Gold-Aktie. (Analyse vom 08.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link