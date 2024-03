TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein zähes Ringen gewesen: Monatelang habe Barrick Gold mit den Behörden von Papua-Neuguinea verhandelt, um eine Wiedereröffnung der riesigen Porgera-Mine genehmigt zu bekommen. Barrick Gold habe einige Zugeständnisse machen müssen. Doch seit Jahresanfang werde wieder Erz abgebaut - und jetzt sogar das erste Gold gegossen.Wie wichtig Porgera für Papua-Neuguinea sei, zeige die Tatsache, dass PNG-Premierminister James Marape bei der ersten Goldproduktion anwesend gewesen sei. "Der heutige Tag ist ein bedeutender Moment, denn wir sind Zeugen des ersten Goldgusses von New Porgera Limited und der Prägung des ersten Goldbarrens", habe Marape gesagt. Die Landeigentümer von Enga, die Provinzregierung von Enga und der Staat würden von Porgera einen Anteil von insgesamt 51 Prozent erhalten. Die Landeigentümer würden außerdem eine Lizenzgebühr von drei Prozent erhalten. "Dies ist eine sehr gute, enge Zusammenarbeit zwischen der Regierung und Barrick Gold", habe Marape gesagt.Bristow habe gesagt, die neue Eigentümerstruktur der Mine stehe im Einklang mit dem Geschäftsmodell der Gastlandpartnerschaft des Unternehmens. "Es war ein langer Weg, aber in diesem Prozess haben wir uns die Zustimmung aller Beteiligten gesichert, und wir freuen uns darauf, die Mine wieder zu einer Weltklasse-Produktion zu führen", habe er gesagt. Die kommerzielle Produktion solle Mitte des Jahres erreicht werden. "Porgera hat zweifellos das Potenzial, in unser Tier-1-Goldminenportfolio aufgenommen zu werden, dem größten seiner Art in der Branche."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,84 EUR +0,36% (04.03.2024, 10:25)