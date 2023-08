Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,825 EUR +0,68% (28.08.2023, 16:50)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,79 CAD +0,69% (28.08.2023, 16:38)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,05 USD +0,88% (28.08.2023, 16:38)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sowohl das gestiegene Zinsniveau aufgrund zahlreicher Zinserhöhungen seitens der amerikanischen Notenbank als auch hohe Inflationsraten hätten dafür gesorgt, dass die Kurse zahlreicher Goldminenaktien unter Druck gekommen seien. Langfristig könnte sich ein Einstieg bei Barrick Gold auf aktuellem Niveau bezahlbar machen, das seien die Gründe.Eine bei Anlegern besonders beliebte Minenaktie sei der kanadische Goldproduzent Barrick Gold. Die Kanadier seien der weltweit zweitgrößte Schürfer von Gold. Rund 57 Millionen Unzen stünden derzeit zu Buche, dazu kämen noch Kupferreserven im Gegenwert von 12 Millionen Pfund.Barrick Gold-Chef, Mark Bristow, sehe keinen Anlass, sich mit Fusionen und Zukäufe anderer Mitbewerber zu beschäftigen. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg habe der Barrick-Boss gesagt, dass derzeit keine Zukäufe nötig seien. Mitte Mai sei es im Minensektor zu einer großen Fusion gekommen, so habe Newmont Mining ( ISIN US6516391066 WKN 853823 ) den australischen Konzern Newcrest ( ISIN AU000000NCM7 WKN 873365 ) für rund 17,5 Milliarden US-Dollar gekauft.Barrick Gold habe im zweiten Quartal einen operativen Gewinn (EBITDA) erzielt, der gut 7 Prozent über den Schätzungen der Analysten gelegen habe. Bloomberg Mining Experte, Grant Sporre, gehe davon aus, dass Barrick das für das zweite Halbjahr avisierte Plus von 25 Prozent beim EBITDA in greifbarer Nähe sei. Mit einem aktuellen KGV von 15 und einem Kurs-Umsatzverhältnis von 2,3 sei die Aktie attraktiv bewertet. Der Chart der letzten fünf Jahre zeige im Bereich von 14 Euro eine gute Unterstützung, von hier aus habe sich der Kurs in den letzten Jahren erholt. Grund genug für Anleger, sich ein paar Stücke von Barrick Gold ins Depot zu holen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: