Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,585 EUR +0,10% (14.06.2023, 17:54)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,49 CAD +0,58% (14.06.2023, 17:42)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,92 USD +0,65% (14.06.2023, 17:41)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis arbeite unterstützt von einem schwächeren US-Dollar seit rund einem Monat an einer Bodenbildung. Sollte diese gelingen, dürfte Gold in den kommenden Monaten auch von saisonalem Rückenwind profitieren. Die Zeit zwischen Juli und Januar gelte als besonders aussichtsreiche für das begehrte Edelmetall. Davon profitieren dürfte mit Barrick Gold auch der weltweit zweitgrößte Goldförderer - vorausgesetzt, die Bullen würden ihre Chance nicht verspielen!Nach einem starken Schlusssprint im alten und einem vielversprechenden Start ins neue Jahr gönne sich der Goldpreis seit rund drei Monaten eine wohlverdiente Pause. Die Aktie konsolidiere auf hohem Niveau seitwärts und lasse mit Ausnahme eines kurzen Spikes Anfang Mai größere Impulse vermissen. Chancen, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren, seien bislang fehlgeschlagen.Etwas volatiler gegangen sei es zuletzt in den Papieren von Barrick Gold zu, hier verlaufe die Konsolidierung nach starken Kursverlusten im alten Jahr in einem vielversprechenden mittelfristigen Aufwärtstrend. In den kommenden Tagen würden sich die Bullen allerdings in Acht nehmen müssen, denn die Aktie notiere aktuell an der Unterkante des Aufwärtstrends. Das biete im Falle eines überzeugenden Rebounds eine äußerst attraktive, auch kurzfristige Einstiegschance.Würden es die Bullen allerdings versäumen, das aktuelle Kursniveau zu verteidigen, würden Verluste drohen. In Kombination mit dem Abwärtstrend im vergangenen Jahr müsse das Chartmuster nämlich als Bärenflagge verstanden werden. Falle die Aktie aus der Flagge heraus, seien zumindest in den kommenden Tagen und Wochen weitere Verluste garantiert.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: