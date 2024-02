TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,90 CAD +2,47% (23.02.2024, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,74 USD +2,43% (23.02.2024, 22:01)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (26.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) von "buy" auf "hold" herab.In Anbetracht der weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit, der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie der Inflation dürfte Gold - das bereits nahe dem oberen Ende seiner Fünf-Jahres-Spanne gehandelt werde - weiterhin gefragt sein, auch wenn sich der Goldpreis nicht wesentlich über die jüngsten Niveaus hinaus bewegen dürfte, so Argus in einer Research-Note an die Anleger.Argus füge jedoch hinzu, dass er die Aktie von Barrick Gold langfristig auf "buy" belasse, da er von der Entscheidung des Unternehmens, sich auf die Wiederauffüllung und den Ersatz von Goldreserven zu konzentrieren, anstatt sie mit einem Aufschlag zu kaufen, "beeindruckt" sei.Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Barrick Gold von "buy" auf "hold" herab. (Analyse vom 26.02.2024)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:13,395 EUR -1,69% (26.02.2024, 15:33)