Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,154 EUR +0,40% (06.10.2022, 14:37)



TSX-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,67 CAD -0,18% (05.10.2022, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,90 USD -0,93% (05.10.2022, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSX-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD unter die Lupe.Das zweitgrößte Goldbergbauunternehmen der Welt habe in den vergangenen Monaten alles andere als einen leichten Stand am Markt gehabt, der starke US-Dollar habe die Kurse stark belastet. Diese Hinweise gebe es jetzt auf ein Turnaround-Szenario.Seit dem Doppeltop um die Marke von 26 USD habe die Barrick Gold-Aktie nur eine Richtung gekannt - abwärts. Um satte 45% sei es in den letzten sechs Monaten nach unten gegangen. Aus charttechnischer Sicht gebe es aber deutliche Anzeichen dafür, dass die Aktie bei 13,97 USD ein Verlaufstief markiert haben könnte.Die Dynamik der Abwärtsbewegung habe seit dem Bruch des Tiefs bei 17,27 USD deutlich abgenommen, der Verkaufsdruck scheine nachzulassen. Darauf deute auch die bullische Gegenbewegung hin, die direkt nach dem Unterschreiten der langfristigen Aufwärtstrendlinie, die über die Tiefs aus 2018 und 2015 verlaufe, eingesetzt habe.Eine sogenannte abwärtsgerichtete Wedge-Formation sei nach oben gebrochen, am Mittwoch auf Tagesbasis wieder getestet und nach oben verlassen worden. Wichtig sei nun, dass das Verlassen dieser Wedge mit einem Bruch über den Widerstand des letzten Zwischenhochs bei 16,88 USD bestätigt werde. Geschehe das, so sei der Weg bis zum GD200 bei 19,52 USD frei und auch neue Hochs über 26,07 USD würden deutlich wahrscheinlicher.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link