Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (18.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis steige. Und die Bullen würden zeigen, wie schnell es gehen könne. Habe Gold vor wenigen Tagen noch bei 1.820 Dollar notiert, sei am vergangenen Freitag der Sprung über die 1.900 Dollar gelungen und die Bullen würden am Drücker bleiben. Inzwischen notiere Gold bei knapp unter 1.950 Dollar und nehme den nächsten Widerstandsbereich bei 1.960 bis 1.980 Dollar ins Visier. Das freue natürlich die Goldproduzenten, deren Margen bei einem höheren Goldpreis wachsen würden.In den vergangenen Tagen hätten die Aktien der Goldproduzenten bereits deutlich zulegen können. Doch betrachte man die Bewertungen, dann seien die Papiere nach wie vor günstig bewertet und das Sentiment, das in den vergangenen Wochen extrem bearish gewesen sei, ändere sich allmählich. Dazu gebe es auch wieder vereinzelt positive Nachrichten. So zum Beispiel zuletzt von Barrick Gold, dem weltweit zweitgrößten Goldproduzenten. Die Produktionszahlen seien zwar zuletzt eher durchschnittlich ausgefallen, doch Barrick sehe das vierte Quartal als das stärkste im laufenden Jahr. In Q4 solle dazu noch eine Mine ihren Betrieb wieder aufnehmen, die drei Jahre lang stillgestanden habe: Porgera in Papua-Neuguinea. Nachdem die Besitzverhältnisse an der Mine neue geregelt worden seien - Barrick habe einen Anteil abgeben müssen - sei endlich die Lizenz zur Wiederinbetriebnahme des Projekts gekommen.CEO Mark Bristow sehe gute Chancen, dass die Mine bereits im vierten Quartal wieder hochgefahren werde. DER AKIONÄR glaube aber, dass die volle Kapazität erst im kommenden Jahr erreicht werde. Porgera sei ein Projekt, das rund 700.000 Unzen pro Jahr produzieren könne (auf 100-Prozent-Basis). Das dürfte im kommenden Jahr auch der Produktion von Barrick Gold zugute kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,775 EUR +1,64% (18.10.2023, 15:10)