Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,174 EUR +0,33% (21.11.2022, 15:15)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

20,91 CAD +0,87% (18.11.2022, 22:15)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,62 USD +0,32% (18.11.2022, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Barrick Gold wolle in den kommenden Jahren wachsen. Und zwar stark. Das jedenfalls habe CEO Mark Bristow auf einer Investorenveranstaltung angekündigt. Doch Bristow setze dabei nicht auf große Zukäufe. Das überlasse er anderen. Der Goldproduzent wolle vor allem organisch wachsen - bei seinen schon bestehenden Assets.Eine Mine, die in den kommenden Jahren den Ausstoß erhöhen solle, sei Pueblo Viejo in der Dominikanischen Republik. Barrick wolle gemeinsam mit Joint-Venture-Partner Newmont 2,1 Milliarden Dollar investieren. "Andere kaufen, Barrick baut. Diese Investition wird die Lebensdauer der Tier-One-Mine voraussichtlich bis über das Jahr 2040 hinaus verlängern, mit einer durchschnittlichen jährlichen Produktionsrate von mehr als 800.000 Unzen", habe Bristow gesagt."Auch unsere drei Tier-One-Minen in Nevada, wo wir 8.000 Quadratkilometer aussichtsreiches Land in einem der reichhaltigsten Golddistrikte der Welt besitzen, werden noch mehr bringen. In Afrika sorgen unsere beiden Tier-1-Minen weiterhin für geologisch bedingtes Wachstum, während die beiden von uns übernommenen tansanischen Minen in erfolgreiche Betriebe umgewandelt wurden und das Potenzial haben, als kombinierter Komplex Tier-1-Status zu erreichen. In der Zwischenzeit sind wir mit dem Reko Diq Projekt in Pakistan und dem Lumwana Super Pit in Sambia auf dem besten Weg, ein Tier One Kupfergeschäft aufzubauen."Bristow habe gesagt, dass die Leistung von Barrick seit der Fusion mit Randgold vor drei Jahren durch eine klare und disziplinierte langfristige Strategie vorangetrieben worden sei, die sich darauf konzentriere, seine Tier One Assets zu nutzen und weitere zu finden. "Die Gold- und Kupferproduktion hat seit der Fusion jedes Jahr die Prognosen erfüllt oder übertroffen. Die starke Cashflow-Generierung hat die Nettoverschuldung von 4,2 Milliarden Dollar in eine Nettoliquidität von 145 Millionen Dollar am Ende des letzten Quartals verwandelt", habe er hinzugefügt. WKN 860325 ) gegangen. Der kanadische Konzern rückt auch in Sachen Produktion Barrick Gold allmählich auf die Pelle, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmit-telbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitie-ren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link