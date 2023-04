Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,02 EUR +0,61% (05.04.2023, 13:41)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,39 CAD +4,60% (04.04.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,62 USD +4,42% (04.04.2023, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Barrick Gold habe am Dienstag über vier Prozent zugelegt. Grund dafür sei ein neues Jahreshoch im Goldpreis gewesen. Doch angesichts der Tatsache, dass das Edelmetall lediglich rund 50 Dollar unter seinem Allzeithoch notiere, scheine Barrick günstig zu sein. Das würden die Analysten und der Chart sagen.Die Barrick-Aktie sei mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet und habe sich bis Anfang Februar um rund 17 Prozent verteuert. Doch auf das Jahreshoch bei 20,19 Dollar sei Ernüchterung gefolgt. Die Aktie sei um mehr als 20 Prozent bis auf das Verlaufstief bei 15,48 Dollar eingebrochen.Seit Anfang März gehe es allerdings im Windschatten des Goldpreises wieder aufwärts. Das Edelmetall habe am Dienstag ein neues Jahreshoch markieren können, weshalb es logisch wäre, wenn Barrick bald das Gleiche gelinge. Das daraus entstehende Kaufsignal sollte den bullischen Trend weiter unterstützen. Das nächste Ziel sei in diesem Szenario das Mai-Hoch aus 2020 bei 21,40 Dollar.Dieses Kursziel liege nur knapp über dem Mittel der von Bloomberg befragten Analysten von 21,19 Dollar. 16 von ihnen würden bei Barrick zum Kauf und nur zwei zum Verkauf raten. Für die übrigen acht sei die Aktie eine Halteposition."Der Aktionär" hat Barrick dennoch nicht auf der Empfehlungsliste, da er andere Aktien in diesem Sektor für vielversprechender hält, so Michael Diertl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link