TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,29 CAD -1,13% (10.04.2023, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,46 USD -1,37% (10.04.2023, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Minenaktien würden vom 12-Monats-Hoch beim Goldpreis profitieren. Barrick Gold sei mit einer Gold-Produktion von etwa 4,1 Millionen Unzen der zweitgrößte Produzent weltweit. Im Gegensatz zu kleineren Produzenten sei Barrick keine Wachstumsstory mit vielen Unsicherheiten, sondern ein etabliertes Unternehmen mit einer gesunden Bilanz. Zudem könnte die Progera Mine in Papua-Neuguinea, die zu einer der größten Goldminen der Welt gehöre, bald wieder in Produktion gehen.Barrick Gold-Aktie habe sich dem Jahreshoch bei 20,19 Dollar angenähert. Gelinge der Sprung über diese Hürde, sollte der Titel weiter Fahrt aufnehmen. Das nächste Ziel sei das Zwischenhoch aus dem Vorjahr bei 21,40 Dollar. Überwinde das Papier auch dieses, rücke bereits das Jahreshoch 2022 bei 26,07 Dollar in den Fokus. Denn über 21,40 Dollar gebe es bis dorthin aus technischer Sicht kaum Widerstände.Die Barrick Gold-Aktie dürfte im Windschatten des Goldpreises weiter steigen. (Analyse vom 11.04.2023)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,005 EUR -0,30% (11.04.2023, 14:49)