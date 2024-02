Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

ISIN Barrick Gold-Aktie:

WKN Barrick Gold-Aktie:

Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können mutige Anleger bei der Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) zugreifen.Barrick Gold habe ein Trauma: Pascua-Lama. Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent habe Milliarden in das riesige Projekt im argentinisch-chilenischen Grenzgebiet investiert, nur um am Ende alles abschreiben zu müssen. Jetzt müsse Barrick Gold noch einmal 136 Millionen US-Dollar ausgeben, um sein gescheitertes Gold-Silber-Projekt an der Grenze zu Argentinien endgültig zu schließen.Die Tochtergesellschaft Compañía Minera Nevada habe den chilenischen Aufsichtsbehörden eine Umweltverträglichkeitsstudie vorgelegt, in der sie darlege, wie sie den Standort wiederherstellen wolle. "Das Projekt besteht darin, die Stilllegungsphase des Pascua Lama so anzupassen, dass die ober- und unterirdischen Wasserströme des oberen Teils des Flusses Del Estrecho wieder in einen natürlichen Zustand versetzt werden, wie er vor der teilweisen Durchführung des Projekts bestand", heiße es in dem Dokument.Der ursprüngliche Minenplan für das Projekt, das 2020 nach jahrelangen Gerichtsverfahren eingestellt worden sei, habe einen Tagebaubetrieb vorgesehen, der drei kleine Gletscher auf der chilenischen Seite der Anden betroffen hätte. Außerdem seien umfangreiche Baumaßnahmen in dem Gebiet, riesige Abfalldeponien und eine Investition von mehr als 8 Milliarden Dollar vorgesehen gewesen. Im Jahr 2016 habe Barrick mit einer "drastischen Überarbeitung" des Projekts begonnen und sich bereit erklärt, 140 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine US-Sammelklage beizulegen, in der dem Unternehmen vorgeworfen worden sei, Fakten im Zusammenhang mit dem umstrittenen Projekt zu verfälschen.Barrick Gold dürfte froh sein, wenn das Kapital Pascua-Lama endgültig geschlossen sei. Der Teil auf dem argentinischen Gebiet höre nur auf den Namen Lama. Da die Probleme vor allem in Chile aufgetreten seien, gebe es durchaus die Möglichkeit, dass nur Lama entwickelt werde. Noch im laufenden Jahr werde hier eine Investitionsentscheidung erwartet.Mutige Anleger greifen zu, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Barrick Gold-Aktie. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: