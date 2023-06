Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,29 EUR +0,49% (29.06.2023, 18:57)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,04 CAD +0,27% (29.06.2023, 18:50)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,635 USD +0,21% (29.06.2023, 18:50)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (29.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen setze Gold unverändert stark unter Druck. Nach heute besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten dürfte das begehrte Edelmetall in den nächsten Tagen um die 1.900-Dollar-Marke ringen. Die sollte unbedingt halten, denn die Papiere von Barrick Gold und Newmont würden sich schon jetzt auf dünnem Eis befinden.Gold befinde sich seit einigen Wochen in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Weiter steigende Zinsen nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Volkswirtschaften hätten nicht dazu beigetragen, das Sentiment der Anleger zu verbessern. Uneingeschränkt gelte das auch für die Aktien der beiden weltweit größten Goldförderer Newmont und Barrick Gold, die ebenfalls mit fallenden Kursen zu kämpfen hätten.Der Risikopuffer sei zunehmend aufgebraucht: Gelinge den Bullen nicht bald ein überzeugender Gegenschlag, dürften aktuell relevante Unterstützungen kaum verteidigt werden können. In diesem Fall würden weitere Verluste drohen.Newmont stehe seit April letzten Jahres stark unter Druck und habe gegenüber dem Verlaufshoch bei etwa 86 Dollar mehr als die Hälfte an Wert verloren. Versuche, die Abwärtstrendlinie zu attackieren, seien im April und Mai gescheitert. Seither orientiere sich die Aktie in Richtung des Unterstützungsbereiches zwischen 41 und 40 Dollar und ringe dort um eine Bodenbildung.Für eine Stabilisierung der Aktie spreche, dass die Handelsumsätze und damit auch das Verkaufsinteresse zuletzt nachgelassen hätten. Umgekehrt zeige das aber auch ein fehlendes Kaufinteresse an. Das sei mit Blick in die technische Indikation nicht überraschend: Der RSI notiere mit nur knapp 41 Zählern schwach und befinde sich ebenso wie die Aktie selbst in einem Abwärtstrend. Der MACD wiederum sei Mitte Mai unter die Signallinie gefallen und notiere mit negativem Vorzeichen auch das zeigt einen intakten Abwärtstrend an.Geringfügig besser stehe es um die Barrick Gold-Aktie. Zwar notiere der Titel aktuell unterhalb der Bärenflagge, was für weitere Verluste in den kommenden Wochen spreche. Jedoch sei den Bullen in der vergangenen Woche eine Hammerkerze gelungen, die zu einer Gegenbewegung der Aktie und einen Pullback zurück in den Aufwärtstrendkanal führen könnte. Damit wäre das jüngste Verkaufssignal neutralisiert.Bis zur Unterstützung bei 14 Dollar sei es außerdem noch ein gutes Stück. Anders als Newmont habe Barrick Gold seinen Risikopuffer damit nicht bereits fast vollständig aufgebraucht. Die technische Indikation lasse zwar auch hier prozyklische Signale vermissen, insgesamt biete die Aktie gegenüber Newmont aber ein für einen Long-Einstieg attraktiveres Umfeld.Die Nummer Zwei der Welt, Barrick Gold, sei laufende Empfehlung von DER AKTIONÄR. Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei etwa 14 Dollar im Auge behalten. Wer noch nicht investiert ist, sollte abwarten, ob die Hammerkerze tatsächlich eine Trendwende einleiten kann, so Max Gross von "Der Aktionär".Bei Newmont mache das Chartbild nur wenig Mut, hier stünden die Zeichen auf ein Bruch der Unterstützung. Positive Impulse könnte allerdings ein Ende des Streiks in der Peñasquito-Mine liefern. (Analyse vom 29.06.2023)